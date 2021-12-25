مطلوب محامى للعمل بشركة سيارات بالكويت

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : محامى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 25 سنه . خبرة سنتين فى مجال المحاماه بعد التدريب . ليسانس حقوق . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2021
رقم الإعلان: 2117150
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للكويت - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : محامى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 25 سنه . خبرة سنتين فى.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
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