مطلوب محامى للعمل بشركة سيارات بالكويت

مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : محامى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 25 سنه . خبرة سنتين فى مجال المحاماه بعد التدريب . ليسانس حقوق . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى