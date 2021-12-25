مطلوب محامى للعمل بشركة سيارات بالكويت

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : محامى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 25 سنه . خبرة سنتين فى مجال المحاماه بعد التدريب . ليسانس حقوق . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117150
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