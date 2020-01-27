مطلوب محامى عقود وملم بالقضاء والنظام السعودى لشركة بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركات التجارية بالسعودية .الرياض :- مطلوب فوراً:- ::{{● محامى ●}}:: 1- موظف قانون ملم بإعداد العقود ومراجعتها واعداد كراسات المناقصات الحكومية 2- خبرة لاتقل عن سنتين في مجال القانون في السعودية 3- إلمام تام بنظام القضاء السعودي ونظام العمل السعودي {{ بآدري بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى+ الشهادات . فى عنوان الرسالة مثال ::( موشن جرافيك )::}} sh@eltaef.com للاستفسار:- 01095999371 - 01025009252 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01095999371 - 01025009252
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051865
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