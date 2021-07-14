مطلوب #محاسب_عام و#أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات التجارية بالسعودية : 1-#محاسب_عام (محاسبة ادخال بيانات واخراجها ومطابقة بنوك) •السن لا يزيد عن 30 سنة 2-#أخصائي_تسويق •السن لا يزيد عن 26 سنة المميزات : •توفير سكن – تأمين صحى- كافة رسوم الاقامة •تذكرة طيران بعد أول سنة يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099940
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3,250 ريال
1 ريال
3,250 ريال
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500 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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