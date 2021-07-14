مطلوب #محاسب_عام و#أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات التجارية بالسعودية : 1-#محاسب_عام (محاسبة ادخال بيانات واخراجها ومطابقة بنوك) •السن لا يزيد عن 30 سنة 2-#أخصائي_تسويق •السن لا يزيد عن 26 سنة المميزات : •توفير سكن – تأمين صحى- كافة رسوم الاقامة •تذكرة طيران بعد أول سنة يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2099940
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب #صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

مطلوب #صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الصيدليات بال.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

14/7/2021
صورة الاعلان: #مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

#مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مج.
القسم: 

اتصل

14/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/7/2021
صورة الاعلان: مهندس أجهزة طبية ابحث عن عمل

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم والكوفي شوب شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.
العنوان:

الجيزة - السعودية

3,250 ريال

13/7/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن الألكترونية

بوابات كشف المعادن الألكترونية

(للبيع)

بوابات كشف المعادن بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

13/7/2021
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صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم والكوفي شوب شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.
القسم: 

3,250 ريال

13/7/2021
صورة الاعلان: اجهزة ومستلزمات للمطاعم والمتاجر

اجهزة ومستلزمات للمطاعم والمتاجر

(للبيع)

اجهزة ومستلزمات مطاعم تتوفر لدينا نحن مؤسسة رحاب التنمية للانظمة الامنية كل ما تحتاجة من اجهزة ومست.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة المتطورة

كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة المتطورة

(للبيع)

مرايا للكشف أسفل السيارة، مزودة بعجل لسهولة الحركة مع وسيلة اضاءة مراة مقعرة مجهزة للتفتيش اسفل الس.

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: نطيطات زحاليق مائيه العاب هوائيه

نطيطات زحاليق مائيه العاب هوائيه

(للإيجار)

نسعد دائمآ بزيارتكم !!! نقدم خدماتنا !!! ونشارككم افراحكم !!! إن كنت تبحث عن التسلية الآمنة ، فأنت ف.
العنوان:

مكة - السعودية

500 ريال

13/7/2021
صورة الاعلان: تاشيرة سائق خاص سوداني للبيع

تاشيرة سائق خاص سوداني للبيع

(فرصة عمل)

تاشيرة ساىق خاص سوداني للبيع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: شاشات العروض التفاعلية الدعائية

شاشات العروض التفاعلية الدعائية

(للبيع)

لا شك ان شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch هي واحدة من أهم التقنيات الحديثة للتعلم الذك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/7/2021
صورة الاعلان: فرصة للعمل بكبرى المجمعات الطبية بالسعودية ( جدة - مكة )

فرصة للعمل بكبرى المجمعات الطبية بالسعودية ( جدة - مكة )

(فرصة عمل)

نقـل كفالـة . اخصائية نسا . اخصائية جلدية . اخصائى - اخصائية رمد . اخصائي - اخصائية باطنة . اخصائى ت.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: بيجر مناداة للمطاعم والكافيهات الحديثة

بيجر مناداة للمطاعم والكافيهات الحديثة

(للبيع)

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/7/2021
صورة الاعلان: شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم 25 %

شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم 25 %

(فرص)

البدر لنقل العفش افضل شركة نقل عفش شرق الرياض، تعتبر من الشركات المتخصصة في مجال نقل الأثاث بأحتراف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/7/2021
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