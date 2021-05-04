مطلوب محاسب SAP

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض محاسبين خبرة 7 سنوات ويعمل على برنامج SAP Businees One مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ش 26 يوليو ميدان سفتكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,333 ريال
تاريخ الإعلان: 10/5/2021
رقم الإعلان: 2093759
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