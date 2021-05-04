مطلوب محاسب SAP

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض محاسبين خبرة 7 سنوات ويعمل على برنامج SAP Businees One مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ش 26 يوليو ميدان سفتكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,333 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093759
30 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
11 ريال
اتصل