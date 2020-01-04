مطلوب محاسب مالي للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية

المقابلة يوم الثلاثاء 2020/1/7 الساعة 4 عصرا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" ********************* محاسب مالي شرط - خبرة 3 : 5 سنوات - لا يزيد عن 32 سنة - التأشيرة محاسب ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *********************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي