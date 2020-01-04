مطلوب محاسب مالي للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|المقابلة يوم الثلاثاء 2020/1/7 الساعة 4 عصرا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" ********************* محاسب مالي شرط - خبرة 3 : 5 سنوات - لا يزيد عن 32 سنة - التأشيرة محاسب ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *********************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047849
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,111 ريال
اتصل