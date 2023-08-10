مطلوب محاسب مالي أول لمجموعة شركات بالرياض

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعودية (الرياض): #محاسب_مالي_أول الشروط : •خبرة في الشركات الصناعيه او الخدمية لا تقل عن ٧ سنوات •السن لا يزيد عن ٣٥ سنه •حاصل علي بكالوريوس تجاره من جامعة حكوميه •القدرة علي تنفيذ وإدارة جميع العمليات المحاسبية (مبيعات ،التزامات، قيود، وأعمال الجرد، والدعم في أعمال الميزانيه) •لغة انجليزية : (جيده جدا) يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com