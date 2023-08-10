مطلوب محاسب مالي أول لمجموعة شركات بالرياض

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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

Ad Information
تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعودية (الرياض): #محاسب_مالي_أول الشروط : •خبرة في الشركات الصناعيه او الخدمية لا تقل عن ٧ سنوات •السن لا يزيد عن ٣٥ سنه •حاصل علي بكالوريوس تجاره من جامعة حكوميه •القدرة علي تنفيذ وإدارة جميع العمليات المحاسبية (مبيعات ،التزامات، قيود، وأعمال الجرد، والدعم في أعمال الميزانيه) •لغة انجليزية : (جيده جدا) يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: الحي اللاتيني
Telephone: 01272309090

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Location: - الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 10/8/2023
Ad Number: 2240278
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب على وجه السرعه مهندس تصميم شبكات الري لكبرى الشركات بالرياض

مطلوب على وجه السرعه مهندس تصميم شبكات الري لكبرى الشركات بالرياض

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعو.
Category: 

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس معماري تصميم وتنفيذ لشركة مقاولات بالحناكية

مطلوب مهندس معماري تصميم وتنفيذ لشركة مقاولات بالحناكية

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة مقاولات كبرى ب.
Category: 

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب على وجه السرعه مندوبين ومشرفين مبيعات هاتفية لمجموعة شركات بالرياض

مطلوب على وجه السرعه مندوبين ومشرفين مبيعات هاتفية لمجموعة شركات بالرياض

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بمجموعة شركات بال.
Category: 

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب مصمم مواقع ووردبريس لشركة كبرى بالسعودية أبها

مطلوب مصمم مواقع ووردبريس لشركة كبرى بالسعودية أبها

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى الشركات بالسعو.

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب على وجه السرعه مسؤول موارد بشريه لمجموعة شركات بالرياض

مطلوب على وجه السرعه مسؤول موارد بشريه لمجموعة شركات بالرياض

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعو.

Call

10/8/2023
Ad Photo: اجهزة رياضية امريكية

7,000 Riyal

9/8/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

هي بوابات تسمح بالدخول للسيارات المسموح لها فقط بالدخول ، وليس لأي شخص اخر لا يمتلك صلاحية الدخول . .

Call

8/8/2023
Ad Photo: دروس خصوصية

دروس خصوصية

(Job request)

معلمة تأسيس صفوف أولية لغتي ( التدريب ع الكتابة والقراءة ) ورياضيات English ( Alphabets,Phonics ,wor.
Location:

Najran - Saudi Arabia

Call

8/8/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

هي بوابات تسمح بالدخول للسيارات المسموح لها فقط بالدخول ، وليس لأي شخص اخر لا يمتلك صلاحية الدخول . .

Call

7/8/2023
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(For Sale)

جهاز حجز مواقف السيارات من مؤسسة الأنظمة السريعة للتجارة الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة .

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2/8/2023
Ad Photo: برنامج اودو المحاسبي

برنامج اودو المحاسبي

(For Sale)

نقدم لكم نحن عرين التميز أفضل البرامج المحاسبية و أكثرها تطورا . للتواصل / 0572570715 ما هو برنام.
Category: 

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2/8/2023
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(For Sale)

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من مؤسسة الأنظمة السريعة للتجارة علي جميع اجهزة الحضو.

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1/8/2023
Ad Photo: ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

جهاز حجز مواقف السيارات من مؤسسة الأنظمة السريعة للتجارة الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة .

Call

1/8/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡

(For Sale)

الان من مؤسسة احدث الأنظمة عروض حصرية علي كاميرات مراقبة بأحدث التقنيات توريد – تركيب – صيانة كام.

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31/7/2023
Ad Photo: للايجار باصات متفرقة موديلات حديثة

للايجار باصات متفرقة موديلات حديثة

(For Rent)

باصات للايجار موديلات حديثة مقاسات مختلفة للتواصل 0591342626 سواء اتصال او واتس.

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31/7/2023
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