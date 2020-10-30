مطلوب محاسب مالى خبره لاتقل عن 3سنوات للعمل بشركة تجارية كبرى بالرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة اسـتيراد وتـصدير كـبرى بـ ( الرياض ) - مـحاسب مـالى بالشـروط الاتيـة :- ***************** 1) بكالوريوس تجارة (قسم محاسبة) . 2) خبرة كمحاسب لا تقل عن 3 سنوات. 3) الإلمام بجميع الأعمال المحاسبية. ( ERP) إجادة التعامل مع البرامج المحاسبيه 5) إجادة برامج مايكروسوفت إكسيل 6) إجادة اللغة الإنجليزية 7) إجتيازالاختبار التحريري والمقابلة 8) السن 28
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اشرف
|التليفون:
|01224474333
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|العنوان:
|القاهرة- جادرن سيتى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073834
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
3,000 ريال