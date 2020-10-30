مطلوب محاسب مالى خبره لاتقل عن 3سنوات للعمل بشركة تجارية كبرى بالرياض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة اسـتيراد وتـصدير كـبرى بـ ( الرياض ) - مـحاسب مـالى بالشـروط الاتيـة :- ***************** 1) بكالوريوس تجارة (قسم محاسبة) . 2) خبرة كمحاسب لا تقل عن 3 سنوات. 3) الإلمام بجميع الأعمال المحاسبية. ( ERP) إجادة التعامل مع البرامج المحاسبيه 5) إجادة برامج مايكروسوفت إكسيل 6) إجادة اللغة الإنجليزية 7) إجتيازالاختبار التحريري والمقابلة 8) السن 28
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اشرف
التليفون: 01224474333

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العنوان: القاهرة- جادرن سيتى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073834
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