مطلوب محاسب مالى خبره لاتقل عن 3سنوات للعمل بشركة تجارية كبرى بالرياض

مطلوب لشركة اسـتيراد وتـصدير كـبرى بـ ( الرياض ) - مـحاسب مـالى بالشـروط الاتيـة :- ***************** 1) بكالوريوس تجارة (قسم محاسبة) . 2) خبرة كمحاسب لا تقل عن 3 سنوات. 3) الإلمام بجميع الأعمال المحاسبية. ( ERP) إجادة التعامل مع البرامج المحاسبيه 5) إجادة برامج مايكروسوفت إكسيل 6) إجادة اللغة الإنجليزية 7) إجتيازالاختبار التحريري والمقابلة 8) السن 28