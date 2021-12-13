مطلوب محاسب للعمل فى السعوديه

تعلن شركة الباحه عم توفر فرص عمل غدا الخميس ان شاء الله محاسبين خبرة ٥ سنوات باعمال شركات المقاولات . والضرائب راتب ٣٠٠٠ريال ٥ عامل راتب١٥٠٠ريال مليس يعمل بالمتر العمل في مؤسسة ابراج الباحه بمنطقة الباحة غدا ١٠ص بشركة الباحة