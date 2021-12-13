مطلوب محاسب للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|تعلن شركة الباحه عم توفر فرص عمل غدا الخميس ان شاء الله محاسبين خبرة ٥ سنوات باعمال شركات المقاولات . والضرائب راتب ٣٠٠٠ريال ٥ عامل راتب١٥٠٠ريال مليس يعمل بالمتر العمل في مؤسسة ابراج الباحه بمنطقة الباحة غدا ١٠ص بشركة الباحة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|GIZA- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115312
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2,000 ريال
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