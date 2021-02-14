مطلوب محاسب للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض و القصيم ) محاسب خبره من سنه الي سنتين توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083914
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3,000 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال