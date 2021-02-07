مطلوب محاسب للعمل بالسعوديه

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض و القصيم ) محاسب خبره من سنتين الي ثلاث سنوات توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات ) لمن يريد الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com