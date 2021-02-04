مطلوب محاسب للعمل بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مصانع الدواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( الرياض + القصيم ) محاسب خبره من سنتين الي 6 سنوات توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات ) لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه كوادر للتوظيف 998
التليفون: 01033117747

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العنوان: - الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/2/2021
رقم الإعلان: 2082831
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