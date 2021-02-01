مطلوب محاسب للعمل بالسعوديه

مطلوب محاسب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه في شركه دواجن بشرط ان يكون خريجا من كليه التجاره شعبه محاسبه و مستوى الخبره من سنتين ال خمس سنوات توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات ) لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747