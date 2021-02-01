مطلوب محاسب للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب محاسب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه في شركه دواجن بشرط ان يكون خريجا من كليه التجاره شعبه محاسبه و مستوى الخبره من سنتين ال خمس سنوات توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات ) لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082619
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3,000 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 جنيه
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه