مطلوب محاسب لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب محاسب لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) : محاسب الشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 28 سنه . خبرة 3 سنوات بالمحاسبه والتسويق . رخصه قياده . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2021
رقم الإعلان: 2111852
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