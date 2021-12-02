(فرصة عمل)
|مطلوب محاسب لكبرى شركات السيارات بالكويت ( الكويت ) : محاسب بالشروط الاتيه برجاء قراءه الشروط جيدا والألتزام بها : السن لا يزيد عن 30 سنه . حاصل على بكالريوس تجارة – شعبه محاسبه – تقدير عام جيد جدا . خبرة بمصلحه الضرائب المصريه وحاصل على الكارنيه لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : hr@ejadahr.com tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113542
30 ريال
2,200 ريال
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30 ريال
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11 ريال
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