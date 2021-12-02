مطلوب محاسب لكبرى شركات السيارات بالكويت ( الكويت ) : محاسب بالشروط الاتيه برجاء قراءه الشروط جيدا والألتزام بها : السن لا يزيد عن 30 سنه . حاصل على بكالريوس تجارة – شعبه محاسبه – تقدير عام جيد جدا . خبرة بمصلحه الضرائب المصريه وحاصل على الكارنيه لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : hr@ejadahr.com tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى