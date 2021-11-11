مطلوب محاسب لكبرى شركات الجيم بالسعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى شركات الجيم بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب عام بالشروط الاتيه السن لا يزيد عن 35 سنه . بكالريوس تجاره – شعبه محاسبه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات محاسب عام . يفضل لغه انجليزيه جيده . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى