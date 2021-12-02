مطلوب محاسب لشركة مياه بابها

مطلوب فورا محاسب للعمل بكبرى شركات المياه بمدينة أبها ف السعودية خبرة لاتقل عن (10) سنوات وأن يكون سبق له العمل ف السعودية ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس فقط 01288114615 للإستفسار 01280555515