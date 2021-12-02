مطلوب محاسب لشركة مياه بابها

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا محاسب للعمل بكبرى شركات المياه بمدينة أبها ف السعودية خبرة لاتقل عن (10) سنوات وأن يكون سبق له العمل ف السعودية ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس فقط 01288114615 للإستفسار 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 المهندسين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113638
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2,200 ريال
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30 ريال
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11 ريال
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