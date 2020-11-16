مطلوب محاسب قانونى لشركة خرسانة جاهزة بجدة

(فرصة عمل)
|لشركة خرسانة جاهزة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مطلوب محاسب شروط القبول أن يكون سبق له العمل بمكتب محاسب قانونى خبرة لاتقل عن 6 سنوات أن يكون لديه خبرة بإعداد الميزانية كاملة أن يكون خبرة بالعمل بحسابات التكاليف مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072725
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