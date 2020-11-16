مطلوب محاسب قانونى لشركة خرسانة جاهزة بجدة

لشركة خرسانة جاهزة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مطلوب محاسب شروط القبول أن يكون سبق له العمل بمكتب محاسب قانونى خبرة لاتقل عن 6 سنوات أن يكون لديه خبرة بإعداد الميزانية كاملة  أن يكون خبرة بالعمل بحسابات التكاليف مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515