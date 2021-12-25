مطلوب محاسب عام لمصنع زجاج بالقصيم

محاسب عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 26 سنه . خبرة سنتين بالمحاسبه . بكالريوس تجارة – محاسبه . خبرة بالقوائم الماليه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : hr@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى