مطلوب محاسب عام للعمل فى السعوديه

مطلوب محاسب عام للعمل فى مدينه الجوف بكبرى الفنادق - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: محاسب عام المؤهل: بكالويوس تجارة الخبرة: لاتقل عن5سنوات فى مجال الفنادق والمحاسبه الشروط: حسن المظهر واجادة اللغه الانجليزيه واجادة العمل على برامج الحاسب الالى والسن لايزيد عن 40 سنه توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072