مطلوب محاسب عام للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب محاسب عام للعمل فى مدينه الجوف بكبرى الفنادق - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: محاسب عام المؤهل: بكالويوس تجارة الخبرة: لاتقل عن5سنوات فى مجال الفنادق والمحاسبه الشروط: حسن المظهر واجادة اللغه الانجليزيه واجادة العمل على برامج الحاسب الالى والسن لايزيد عن 40 سنه توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|GIZA- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082371
اتصل
اتصل
3,000 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 جنيه
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه
(طلب عمل)- في القاهرة مصر
1 جنيه