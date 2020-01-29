مطلوب محاسب عام للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|سلسله مطاعم فى مدينة الخبر بالمنطقه الشرقيه - السعودية تطلب - محاسب عام خبرة 3 سنوات على الاقل فى مجال المطاعم الشروط// - السن لا يتجاوز 35 عام ل - خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال المطاعم - مؤهل مطابق للمهنة حيث ان مسمى التاشيرة محاسب صريحة - حسن المظهر - الالمام باللغه الانجليزية واجادة العمل على برامج الحاسب الالى الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052161
1 جنيه
1 جنيه
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111,111 ريال
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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1 ريال