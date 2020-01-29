مطلوب محاسب عام للعمل فى السعوديه

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تفاصيل الإعلان
سلسله مطاعم فى مدينة الخبر بالمنطقه الشرقيه - السعودية تطلب - محاسب عام خبرة 3 سنوات على الاقل فى مجال المطاعم الشروط// - السن لا يتجاوز 35 عام ل - خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال المطاعم - مؤهل مطابق للمهنة حيث ان مسمى التاشيرة محاسب صريحة - حسن المظهر - الالمام باللغه الانجليزية واجادة العمل على برامج الحاسب الالى الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052161
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مطلوب للعمل بالسعودية محاسبين خبرة

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11/12/2019
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عاجل مطلوب فورا لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض

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9/12/2019
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