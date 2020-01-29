مطلوب محاسب عام للعمل فى السعوديه

سلسله مطاعم فى مدينة الخبر بالمنطقه الشرقيه - السعودية تطلب - محاسب عام خبرة 3 سنوات على الاقل فى مجال المطاعم الشروط// - السن لا يتجاوز 35 عام ل - خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال المطاعم - مؤهل مطابق للمهنة حيث ان مسمى التاشيرة محاسب صريحة - حسن المظهر - الالمام باللغه الانجليزية واجادة العمل على برامج الحاسب الالى الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل