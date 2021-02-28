مطلوب محاسب عام لشركة خرسانة جاهزة بالرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالرياض محا سب عام Accountant خبرة من 7 : 10 سنوات أن يكون خريج كلية تجارة English مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- الزمالك
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085989
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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