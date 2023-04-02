مطلوب محاسب

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مطلوب محاسبين خبرة لاتقل عن 3 سنوات بالعمل المحاسبي شرط إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وقراءة وكتابة بشكل ممتاز ،، العمل بشركة مواد غذائية، الراتب يُحدد بعد المقابلة الشخصية ،
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة الاهرام
Telephone: 01551254797

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Location: شارع الشاذلى- القاهرة
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 8/5/2023
Ad Number: 2184916
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