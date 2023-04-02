مطلوب محاسب

(Job request)
|مطلوب محاسبين خبرة لاتقل عن 3 سنوات بالعمل المحاسبي شرط إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وقراءة وكتابة بشكل ممتاز ،، العمل بشركة مواد غذائية، الراتب يُحدد بعد المقابلة الشخصية ،
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة الاهرام
|Telephone:
|01551254797
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|شارع الشاذلى- القاهرة
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|8/5/2023
|Ad Number:
|2184916
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100 Riyal
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