مطلوب محاسب

مطلوب محاسبين خبرة لاتقل عن 3 سنوات بالعمل المحاسبي شرط إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وقراءة وكتابة بشكل ممتاز ،، العمل بشركة مواد غذائية، الراتب يُحدد بعد المقابلة الشخصية ،