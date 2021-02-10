مطلوب محاسب طبى بمدينة ابها

(فرصة عمل)
|مطلوب لمركز طبى بمدينة أبها بالسعودية محا سب طبى Medical Accountant خبرة لاتقل عن 5 سنوات أن يكون خريج كلية تجارة English مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083511
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
12,211 ريال
500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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