مطلوب محاسب صيدليات

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية محاسب لمجموعة صيدليات بيطرية تعمل علي برنامج سماك المحاسبي كلاود اون لاين خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال او مجال مقارب راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات مكان العمل الرياض مسمي التاشيرة محاسب عام يجيد استخدام الاكسل وبرامج المحاسبة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 29/7/2021
رقم الإعلان: 2100962
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب 2 محاسب لمصنع - في القاهرة مصر

مطلوب 2 محاسب لمصنع

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 5 سنوات شرط اساسي الخبرة في مصانع الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمؤسسة لتأجير المعدات#السعوديه_ القصيم محاسب خريج تجاره انجليزى خبره لا تقل عن ثلاث سنوا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 محاسب لمصنع مياه - في القاهرة مصر

مطلوب 2 محاسب لمصنع مياه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب عام لمصنع مياه بالرياض خبره لا تقل عن 5 سنوات راتب .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: موظف الحسابات - في القاهرة مصر

موظف الحسابات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظف الحسابات : راتب 3000 : 3500ج - المؤهل : بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ) جامعة حكومية مواقع : شرم .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب رئيس حسابات - في القاهرة مصر

مطلوب رئيس حسابات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض رئيس حسابات خبرة 10 سنوات ويعمل على برنامج SAP Businees One مهم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: كاشير - في القاهرة مصر

كاشير

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كاشير بشرم وغردقة براتب 2500ج ويحصل علي ترقية وزيادة راتب بعد 3 شهور الي مراجع براتب 3000ج – السن م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسئول مشتريات خارجية - في القاهرة مصر

مطلوب مسئول مشتريات خارجية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالسعودية مسـئول مشتريات خارجية external purchasesعلى ان يكو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير مالى ساب - في القاهرة مصر

مطلوب مدير مالى ساب

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لشركة آثاث ومفروشات بالرياض مطلوب مدير مالى خبرة لاتقل عن 15 سنوات فى مجال المحاسبة يتحدث اللغة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظف تحصيل خارجى - في القاهرة مصر

مطلوب موظف تحصيل خارجى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظف تحصيل لشركة خرسانة بالرياض لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مطلوب موظف تحصيل خارجى أن يكون ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب ساب - في القاهرة مصر

مطلوب محاسب ساب

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض محاسبين خبرة 7 سنوات ويعمل على برنامج SAP Businees One مهم جداً.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب خريج تجاره للعمل بي التسويق العقاري - في القاهرة مصر

مطلوب خريج تجاره للعمل بي التسويق العقاري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 خريج تجاره للعمل بالتسوق العقاري خبرة للعمل لدي مكتب تسويق.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/5/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager