مطلوب محاسب خبره 3سنوات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب محاسب لشركة مقاولات بالسعوديه خبرة3سنوات يجيد تسويه الميزانيه للشركة ويجيد اللغه الانجليزيه واستخدام البرامج الحسابيه والمقابله والسفرفورا يرجي ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه وشهاده المؤهل وشهادات الخبره عالميل alshorouk.group777@gmail.com واتس اب /01155140187
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشروق جروب
|التليفون:
|01155140187
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051714
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11 ريال
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