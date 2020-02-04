مطلوب محاسب خبره 3سنوات للعمل بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب محاسب لشركة مقاولات بالسعوديه خبرة3سنوات يجيد تسويه الميزانيه للشركة ويجيد اللغه الانجليزيه واستخدام البرامج الحسابيه والمقابله والسفرفورا يرجي ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه وشهاده المؤهل وشهادات الخبره عالميل alshorouk.group777@gmail.com واتس اب /01155140187
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشروق جروب
التليفون: 01155140187

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العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051714
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14/1/2020
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مطلوب محاسبين لمؤسسة تجارية بالسعودية

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العنوان:

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اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسب عام للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب عام للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمؤسسة نقليات وتخليص جمركى . بالسعودية.الدمام:- مطلوب فوراً :- .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسب مالي للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب مالي للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المقابلة يوم الثلاثاء 2020/1/7 الساعة 4 عصرا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

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