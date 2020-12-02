مطلوب محاسب خبره بالمقولات

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة مقولات كبري راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجنوبية مسمي التاشيرة محاسب عام يجيد القيادة ويفضل سبق له العمل بالسعودية يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com