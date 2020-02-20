مطلوب محاسب خبره بالفنادق للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لاحدى فنادق السعوديه ( الرياض ) وكاله جاهزه محاسبين خبره بالفنادق تجاره عربى / انجليزى خبره لا تقل عن 5 سنوات برجاء ارسال السى فى للتواصل موبايل : واتساب / 01000621799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: السلهبى
التليفون: 01000621799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053561
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة 5 سنوات للعمل فى كبرى سلسلة كافيها ت فى السعو - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة 5 سنوات للعمل فى كبرى سلسلة كافيها ت فى السعو

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة 5 سنوات للعمل فى كبرى سلسلة كافيها ت فى السعودية بالرياض شرط لدية لغة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين لسلسلة كافيهات بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب محاسبين لسلسلة كافيهات بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى سلسلة كافيهات بالسعودية.:- ::{{● محاسب عام ●}}.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: محاسبين للعمل في الرياض ب المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: محاسبين للعمل في الرياض ب المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية ********************** محاسبين شرط - تجارة محاسبة - خبرة من 4 الى 8 سنوات - ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين لمحلات تجارية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب محاسبين لمحلات تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمؤسسة تجارية بالسعودية.:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●محاسبين .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين من الصعيد لمؤسسة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب محاسبين من الصعيد لمؤسسة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمؤسسة تجارية بالسعودية.:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●محاسبين .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل للسعوديه ( الرياض ) *********************** محاسب بالشروط الأتيه فقط : أجاده تامه تجار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل للسعوديه ( الرياض ) *********************** محاسب شرط - تجارة محاسبة انجليزي او اجادة ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: محاسب مستشفيات للعمل بالدمام في المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: محاسب مستشفيات للعمل بالدمام في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية ********************** محاسب مستشفيات - بكالوريوس تجارة محاسبة - خبرة في الحس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "المدينة المنورة" ************************************ - محاسب تكاليف .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" ****************************** محاسب مالي الشروط - بكالوريوس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسب خبره 3سنوات للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب خبره 3سنوات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب محاسب لشركة مقاولات بالسعوديه خبرة3سنوات يجيد تسويه الميزانيه للشركة ويجيد اللغه الانجليزيه وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: رئيس حسابات للعمل في الدمام بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: رئيس حسابات للعمل في الدمام بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل لكبري المطاعم في المملكة العربية السعودية مكان العمل: الدمام والخبر *******************.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: محاسب مالي واداري للعمل بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: محاسب مالي واداري للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية ************************ محاسب مالي و اداري الشروط - بكالوريوس تجارة محاسبة -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين عام - ورئيس حسابات - لمؤسسة مقاولات بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب محاسبين عام - ورئيس حسابات - لمؤسسة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مؤسسات المقاولات بالسعودية .(الرياض-جدة-القصيم):- مطلوب فو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: لكبرى مؤسسات المقاولات بالسعودية .(الرياض-جد ة-القصيم) - في الجيزة مصر

لكبرى مؤسسات المقاولات بالسعودية .(الرياض-جد ة-القصيم)

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى مؤسسات المقاولات بالسعودية .(الرياض-جدة-القصيم):- مطلوب فورا :- ::{{● رئيس حسابات .
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

4/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager