مطلوب محاسب خبرة 7 سنوات يجيد الانجليزية للسعودية فوووورا

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تفاصيل الإعلان
تطلب شركة العادلي للسفريات # محاسب يشترط : # خبرة 7 سنوات على الاقل # يجيد اللغة الانجليزية – يجيد الحاسب الالي – خبرة بعمل الميزانيات للعمل بالمملكة العربية السعودية المقابلة الشخصية السبت القادم الموافق 28/12/ 2019 *برجاء الالتزام بالشروط اعلاه * *برجاء ارسال السيرة الذاتية الينا وكتابة المسمى الوظيفى بموضوع الرسالة * الزقازيق . الزراعة . حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد م : 01001708994 م : 01023306663 ت : 0552279966 Adly034@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة العادلي
التليفون: 01023306662 - 0552279966 - 01001708994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الزراعة حى مبارك بجوار سوبر ماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2045993
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صورة الاعلان: مطلوب محاسب خبرة 7 سنوات للسعودية فوووورا - في الشرقية مصر

مطلوب محاسب خبرة 7 سنوات للسعودية فوووورا

(فرصة عمل)

- في الشرقية مصر

تطلب شركة العادلي للسفريات # محاسب يشترط : # خبرة 7 سنوات على الاقل # يجيد اللغة الانجليزية .
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

26/9/2019
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