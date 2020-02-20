مطلوب محاسب خبرة 3 سنوات

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب محاسب خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب /00201120210130 او 00201060246048 م / احمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين اول شارع الهرم الجيزة- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054826
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب 3 محاسب خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 3 محاسب خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 3 محاسب عام خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة راتب يحدد في المقابله مع توفير السكن والتامين الطب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسب عام للعمل فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب محاسب عام للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

سلسله مطاعم فى مدينة الخبر بالمنطقه الشرقيه - السعودية تطلب - محاسب عام خبرة 3 سنوات على الاقل فى مج.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري الشركات بالسعوديه لمقرها بالدمام - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري الشركات بالسعوديه لمقرها بالدمام

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري الشركات بالسعوديه لمقرها بالدمام محاسبين خبره لا تقل عن 3 سنوات يفضل من لديهم خبره.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري الشركات بالسعوديه لمقرها بالدمام محاسبين - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري الشركات بالسعوديه لمقرها بالدمام محاسبين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري الشركات بالسعوديه لمقرها بالدمام محاسبين خبره لا تقل عن 3 سنوات يفضل من لديهم خبره.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال - محاسبين - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال - محاسبين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال - محاسبين 1-موظفين استقبال (خبره في مجال الفنا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب رئيس حسابات - في القاهرة مصر

مطلوب رئيس حسابات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية * رئيس حسابات خبرة (10) سنوات ويعمل .
العنوان:

القاهرة - مصر

111,111 ريال

15/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال - محاسبين - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال - محاسبين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال - محاسبين 1-موظفين استقبال (خبره في مجال الفنا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

8/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 2 محاسب - في القاهرة مصر

مطلوب 2 محاسب

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 2 محاسب خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة صيانة وتشغيل الراتب يحدد حسب الخبرة والمهارات يح.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب لشركة مواد غذائية كبرى - في القاهرة مصر

مطلوب لشركة مواد غذائية كبرى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

محاسبين خبرة سنتين مناديب مبيعات بمراتب من 3500الى 5000 سائقين رخصه تانية بمراتب من 3000الى 4500 ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية محاسبين خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية محاسبين خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية محاسبين خبرة •خبرة من 5 الى 7 سنوات •يجيد العمل على البرامج المحاسبية •ي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

محسابين مالية وادراه عامة بمرتبات مجزيه وتوفير سكن وانتقالات للتواصل نرجو ارسال السيره الذاتيه عبر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: محاسبين خبرة سنتين - في القاهرة مصر

محاسبين خبرة سنتين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مناديب مبيعات بمراتب من 3500الى 5000 سائقين رخصه تانية بمراتب من 3000الى 4500 العمل فى فروع القاهرة.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب محاسب للعمل في سوبر مركت بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب محاسب للعمل في سوبر مركت بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب محاسب مسلم خبره من سنتين الي 3 سنوات للعمل محاسب بسوبر ماركت بالقصيم يجيد مسك الدفاتر والحسابا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

14/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب فورا لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب فورا لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب فورا لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض 1-محاسبين خبرة في مجال المستشفيات والمستو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض محاسبين-مراجعين ماليين - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض محاسبين-مراجعين ماليين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض محاسبين-مراجعين ماليين 1-محاسبين خبرة في مجال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

11/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager