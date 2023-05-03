مطلوب محاسب خبرة للعمل بشركة تعمل بتوكيل السيارات بالسعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة كبرى تعمل في توكيلات السيارات بالسعودية #محاسب • خبره ٧ سنوات يفضل في نفس المجال. الامتيازات: • سكن. • إقامة. • تأمين طبي. شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للاعلان فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيف