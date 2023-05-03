مطلوب محاسب خبرة للعمل بشركة تعمل بتوكيل السيارات بالسعودية

(Job Opportunity)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة كبرى تعمل في توكيلات السيارات بالسعودية #محاسب • خبره ٧ سنوات يفضل في نفس المجال. الامتيازات: • سكن. • إقامة. • تأمين طبي. شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للاعلان فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيف
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الحي اللاتيني
|Telephone:
|01272306060
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|Location:
|- cairo
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|9/5/2023
|Ad Number:
|2185989
(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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3,000 Riyal
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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