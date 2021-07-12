مطلوب محاسب خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية محاسب خبرة لا تقل عن 4 سنوات شرط اساسي خريج تجارة انجلش راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات مكان العمل الرياض مسمي التاشيرة محاسب عام يجيد استخدام الاكسل وبرامج المحاسبة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 12/7/2021
رقم الإعلان: 2099730
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