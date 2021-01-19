مطلوب محاسب خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية محاسب خبرة يجيد التعامل مع البرامج الحسابية و تقفيل السنة حسابيا راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض مسمي التأشيرة عامل يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل متمكن من اللغة الانجليزيه العمرلا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com