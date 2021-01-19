مطلوب محاسب خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية محاسب خبرة يجيد التعامل مع البرامج الحسابية و تقفيل السنة حسابيا راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض مسمي التأشيرة عامل يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل متمكن من اللغة الانجليزيه العمرلا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081601
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