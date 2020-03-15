مطلوب محاسب تكاليف ERP لمجموعة شركات مقاولات كبرى بالسعودية (ابها) شروط الوظيفه:خبره لا تقل عن 3 سنوات بالمقاولات العامه • مؤهل بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة • اجادة استخدام برنامج المحاسبه ERP • مستوى اللغه الأنجليزيه _جيد • لا يتجاوز ال 35 عام من يتوافر به الشروط برجاء ارسال السيرة الذاتية على cv.elharamain@gmail.com مع كتابه المسمى الوظيفى للوظيفه او على رقم: 01009842278