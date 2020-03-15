(فرصة عمل)
|مطلوب محاسب تكاليف ERP لمجموعة شركات مقاولات كبرى بالسعودية (ابها) شروط الوظيفه:خبره لا تقل عن 3 سنوات بالمقاولات العامه • مؤهل بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة • اجادة استخدام برنامج المحاسبه ERP • مستوى اللغه الأنجليزيه _جيد • لا يتجاوز ال 35 عام من يتوافر به الشروط برجاء ارسال السيرة الذاتية على cv.elharamain@gmail.com مع كتابه المسمى الوظيفى للوظيفه او على رقم: 01009842278
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الحرمين لإلحاق العماله المصريه بالخارج
|التليفون:
|01009842278
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|العنوان:
|5ش عامر - ميدان المساحه- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056213
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