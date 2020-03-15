مطلوب محاسب تكاليف ERP لمجموعة شركات مقاولات كبرى بالسعودية (ابها)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب محاسب تكاليف ERP لمجموعة شركات مقاولات كبرى بالسعودية (ابها) شروط الوظيفه:خبره لا تقل عن 3 سنوات بالمقاولات العامه • مؤهل بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة • اجادة استخدام برنامج المحاسبه ERP • مستوى اللغه الأنجليزيه _جيد • لا يتجاوز ال 35 عام من يتوافر به الشروط برجاء ارسال السيرة الذاتية على cv.elharamain@gmail.com مع كتابه المسمى الوظيفى للوظيفه او على رقم: 01009842278
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الحرمين لإلحاق العماله المصريه بالخارج
التليفون: 01009842278

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5ش عامر - ميدان المساحه- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/3/2020
رقم الإعلان: 2056213
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