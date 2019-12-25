مطلوب محاسب تكاليف للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات الديكور والابواب الحديدية والخشبية لفروعها بأنحاء المملكة العربية السعودية :- مطلوب فوراً:- 📌::{{● محاسب عام وتكاليف ●}}::📌 ✅- خبرة تتراوح من 3 : 8 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179332-01002179333-01095999371-01025009252
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046839
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,111 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل