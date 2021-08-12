مطلوب محاسب تكاليف لكبري شركات الملابس بمدينة جدة – السعودية

(فرصة عمل)
|لكبري شركات الملابس بمدينة جدة محاسب تكاليف الشروط -خبره من 3 الي 5 سنوات بالشركات الصناعيه -خبره في محاسبة التكاليف ومراقبة حركة المخزون -خبرة في إستخدام نظام (ERP) -اجراء عمليات الجرد الدوري -إحتساب تكلفة الأصول الثابتة و تسجيل قيود الإضافة و الإستبعاد و الإهلاك -إصدار تقارير الحركة شهرية و الأرصدة الربع سنوية والسنوية للمخزون و الأصول الثابتة الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشركة تتحمل السكن ـ الموصلات ـ التامين الطبى ـ تذاكر السفر برجاء CVواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- جدة
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103252
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