مطلوب محاسب تكاليف لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) : محاسب تكاليف بالشروط الأتيه : بكالريوس تجارة – شعبه محاسبه . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى تكاليف مصانع بلاستيك . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى