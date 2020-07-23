مطلوب محاسب بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب محاسبين للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بجدة فى السعودية للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية محاسـبين •أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة / محاسبة من جامعة حكومية • خبرة من 5 : 7 سنوات • وأن يكون سبق له العمل لدى محاسب قانونـى • وأن يكون لديه خبرة فى "ُERP system " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203ش 26يوليو ميدان سفينكس المهندسين- Select a city
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 ريال
تاريخ الإعلان: 26/7/2020
رقم الإعلان: 2063833
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