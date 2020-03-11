مطلوب محاسب ادارى لشركة مقاولات بالسعودىة

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً {{● محاسب ادارى●}}:: - عمل محاسب وادارى سابقا بشركات مقاولات بالسعودية - خبرة من 7 : 10 سنوات 📌 بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( محاسب ادارى ):: h.s@eltaef.com 33047740 02☎️ للاستفسار :- 01002179333 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت