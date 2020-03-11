مطلوب محاسب ادارى لشركة مقاولات بالسعودىة

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً {{● محاسب ادارى●}}:: - عمل محاسب وادارى سابقا بشركات مقاولات بالسعودية - خبرة من 7 : 10 سنوات 📌 بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( محاسب ادارى ):: h.s@eltaef.com 33047740 02☎️ للاستفسار :- 01002179333 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|-01002179333
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055999
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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