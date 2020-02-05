مطلوب محاسبين وموظفين اداريين للعمل باكبر شركة سياحة وسفر بدولة الكويث

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب محاسبين وموظفين اداريين للعمل باكبر شركة سياحة وسفر بدولة الكويث الراتب 170 دينار كويتي + بدل السكن 10 دينار كويتي + زيادة اول سنة 20 دينار + زيادة ثاني سنة 35 دينار + يوم اجازة في الاسبوع + التامين الصحي والمواصلات شروط التسجيل: _ ان يكون المرشح حاصل على شهادة الباكلوريا _ شهادة في الاعلاميات المقابلات تجرى مع الكفيل مباشرة في مدينة الدار البيضاء هدا الشهر بادروا للتسجيل لدى شركة الخليج جوب على الارقام التالية : الهاتف + واتساب : 0680352562 0680352557 التابت 0524475826
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخليج جوب
التليفون: 00212680352562

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دينار
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051758
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مندوبين مبيعات للعمل باكبر شركة سياحة وسفر في دولة الكويث

عاجل مطلوب مندوبين مبيعات للعمل باكبر شركة سياحة وسفر في دولة الكويث

(فرصة عمل)

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل باكبر شركة سياحة وسفر بدولة الكويث الراتب 170 دينار كويتي + بدل السكن 10 .
القسم: 

1 دينار

5/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بصالون بالكويت مصففات شعر (كوافيرات) خبرة بالتساريح و الصبغات

مطلوب للعمل بصالون بالكويت مصففات شعر (كوافيرات) خبرة بالتساريح و الصبغات

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بصالون بالكويت مصففات شعر (كوافيرات) خبرة بالتساريح و الصبغات يشترط في المترشحة ان تكون .
القسم: 

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم جميع العمالة المغربية المختصة بالحلاقة والتجميل

شركة الخليج جوب تستقدم جميع العمالة المغربية المختصة بالحلاقة والتجميل

(طلب عمل)

متوفرلدينا: كوافيرات شاملات حاصلات على شواهد وديبلومات بمجال التزيين والتجميل متخصصات بالتسريحات وال.
القسم: 

1 درهم

29/1/2020
صورة الاعلان: شقق مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة

شقق مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة

(للإيجار)

شقق مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة في كازا مكان راقي بثمن جد مناسب ببناية حديثة فيها الويفي مع م.
القسم: 

600 درهم

29/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب حلاقين عدد (8) للعمل داخل صالون رجالي بالرياض

مطلوب حلاقين عدد (8) للعمل داخل صالون رجالي بالرياض

(فرصة عمل)

مطلوب حلاقين عدد (8) للعمل داخل صالون رجالي بالرياض يشترط في المترشح ان يكون من جنسية مغربية خبرة س.
القسم: 

1 دولار

27/1/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للعمل التخصصات الاتية : مساعدين شيف Sous Chef +Commis

مطلوب للعمل التخصصات الاتية : مساعدين شيف Sous Chef +Commis

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل التخصصات الاتية : مساعدين شيف Sous Chef +Commis بشركة متخصصة في مجال الاغذية داخل السعو.
القسم: 

1 دولار

27/1/2020
صورة الاعلان: توفر لكم شركتنا كافة التخصصات من العمالة المغربية المهنية والحرفية

توفر لكم شركتنا كافة التخصصات من العمالة المغربية المهنية والحرفية

(طلب عمل)

توفر لكم شركتنا كافة التخصصات من العمالمة المغربية المهنية والحرفية : منها تخصصات في مجال المطاعم وا.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: استقدام طاقم شامل ومتكامل للعمل بالفنادق والمطاعم من الجنسية المغربية

استقدام طاقم شامل ومتكامل للعمل بالفنادق والمطاعم من الجنسية المغربية

(طلب عمل)

يتوفر لدينا طاقم شامل ومتكامل من : عمال _ موظفين استقبال _ خدمة غرف _ شيفات وطباخين _ معلمين باريستا.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: شركة النخبة المغربية توفر طباخين مغاربة خبرة بالطبخ المغربي و الاروبي

شركة النخبة المغربية توفر طباخين مغاربة خبرة بالطبخ المغربي و الاروبي

(طلب عمل)

يتوفر لدينا طباخين مغاربة محترفين من عدة تخصصات _ مطبخ أروبي _ مطبخ ايطالي _ مطبخ مغربي _ لديهم خبرة.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: متوفر لدينا من المغرب نادلين و نادلات مطاعم وكوفي شوب جاهزين للعمل لديكم

متوفر لدينا من المغرب نادلين و نادلات مطاعم وكوفي شوب جاهزين للعمل لديكم

(طلب عمل)

نتوفر على نادلين و نادلات مطاعم وكوفي شوب من الجنسية المغربية يتميزون بالأناقة والمظهر الحسن وفيهم ك.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم امهر معلمين بيتزا والمعجنات

شركة الخليج جوب تستقدم امهر معلمين بيتزا والمعجنات

(طلب عمل)

يتوفر لدينا من المغرب معلمين متخصصين في عمل البيتزا و المعجنات : _ الإتقان في تحضير البيتزا بجميع ان.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: لدينا من المغرب معلمين باريستا ساخن وبارد تخصص جميع أنواع العصير

لدينا من المغرب معلمين باريستا ساخن وبارد تخصص جميع أنواع العصير

(طلب عمل)

شركة النخبة المغربية توفر لكم من الجنسية المغربية معلمين باريستا ساخن وبارد تخصص جميع أنواع العصير ا.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: يوجد لدينا من المغرب معلمين شاورما متخصصين ومحترفين جاهزين للعمل لديكم

يوجد لدينا من المغرب معلمين شاورما متخصصين ومحترفين جاهزين للعمل لديكم

(طلب عمل)

يتوفر لدينا معلمين شاورما متخصصين في القص والتتبيل وشك دجاج ولحم ولهم عدة خلطات للتتبيل خبرات في مطا.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: يتوفر لدينا من المغرب معلمين عصائر ومشروبات سخنة خبرة سنوات بهذا المجال

يتوفر لدينا من المغرب معلمين عصائر ومشروبات سخنة خبرة سنوات بهذا المجال

(طلب عمل)

يتوفر لدينا من المغرب معلمين عصائر ومشروبات سخنة خبرة سنوات بهذا المجال يثقن عمل جميع أنواع المشروبا.
القسم: 

1 درهم

24/1/2020
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