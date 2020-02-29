مطلوب محاسبين من الشرقية للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمؤسسة نقليات والتخليص الجمركى بالسعودية .الدمام:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●محاسبين ●}}:: ـ من الشرقية - خبرة تتراوح من 2 : 4 سنوات . 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية "شرط باللغة العربية" + كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( محاسب )::} m.hr@eltaef.com Www.eltaef.com للاستفسار .:- 01002179333 / 01002179