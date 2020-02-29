مطلوب محاسبين من الشرقية للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمؤسسة نقليات والتخليص الجمركى بالسعودية .الدمام:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●محاسبين ●}}:: ـ من الشرقية - خبرة تتراوح من 2 : 4 سنوات . 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية "شرط باللغة العربية" + كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( محاسب )::} m.hr@eltaef.com Www.eltaef.com للاستفسار .:- 01002179333 / 01002179
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179332-01002179333
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054744
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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