مطلوب محاسبين مقاولات للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_للتوظيف لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●محاسبين مقاولات ●}}:: - خبرات من 5 : 8 سنوات بالمقاولات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(محاسب مقاولات )::}} info@eltaef.com للاستفسار:- / 01002179336 / 01015627553 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت