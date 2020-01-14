مطلوب محاسبين مقاولات للسعودية

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_للتوظيف لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●محاسبين مقاولات ●}}:: - خبرات من 5 : 8 سنوات بالمقاولات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(محاسب مقاولات )::}} info@eltaef.com للاستفسار:- / 01002179336 / 01015627553 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01002179336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049579
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