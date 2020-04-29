مطلوب محاسبين لمكتب محاسبة عين شمس

العنوان:

مطلوب محاسبين حديثى التخرج من الذكور فقط للتمرينبمكتب محاسبة و التدريب على اعمال المحاسبة و المراجعة من ساكنى عين شمس للتواصل 01120171740 - 20995885- عين شمس

القاهرة - مصر