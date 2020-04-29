مطلوب محاسبين لمكتب محاسبة عين شمس

(فرصة عمل)
|مطلوب محاسبين حديثى التخرج من الذكور سكان عين شمس للتدريب بمكتب محاسبة للتواصل ٠١١٢٠١٧١٧٤٠
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ابراهيم
|التليفون:
|01120171740
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|العنوان:
|مطلوب محاسبين حديثى التخرج من الذكور فقط للتمرينبمكتب محاسبة و التدريب على اعمال المحاسبة و المراجعة من ساكنى عين شمس للتواصل 01120171740 - 20995885- عين شمس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062747
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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