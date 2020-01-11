مطلوب محاسبين لمؤسسة تجارية بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمؤسسة تجارية . بالسعودية. جدة :- مطلوب فوراً:ـ ::{{●محاسبين عام / مالى/ تكاليف ●}}:: ـ لايشترط المجال - خبرة تتراوح من 3 : 6 سنوات . - راتب من 2000 : 3000 ريال 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية "شرط باللغة العربية" + كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( محاسب )::} e.s@eltaef.com Www.eltaef.com 33047740 02☎