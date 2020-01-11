مطلوب محاسبين لمؤسسة تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمؤسسة تجارية . بالسعودية. جدة :- مطلوب فوراً:ـ ::{{●محاسبين عام / مالى/ تكاليف ●}}:: ـ لايشترط المجال - خبرة تتراوح من 3 : 6 سنوات . - راتب من 2000 : 3000 ريال 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية "شرط باللغة العربية" + كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( محاسب )::} e.s@eltaef.com Www.eltaef.com 33047740 02☎
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01015627553/ / 01002179336 /01002179333 /
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048705
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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