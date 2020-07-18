مطلوب محاسبين للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بجدة فى السعودية

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تفاصيل الإعلان
للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية محاسـبين •أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة / محاسبة من جامعة حكومية • خبرة من 5 : 7 سنوات • وأن يكون سبق له العمل لدى محاسب قانونـى • وأن يكون لديه خبرة فى "ُERP system " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 23/7/2020
رقم الإعلان: 2063708
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