مطلوب محاسبين للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بجدة فى السعودية

للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية محاسـبين •أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة / محاسبة من جامعة حكومية • خبرة من 5 : 7 سنوات • وأن يكون سبق له العمل لدى محاسب قانونـى • وأن يكون لديه خبرة فى "ُERP system " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777