مطلوب محاسبين للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بجدة فى السعودية

(فرصة عمل)
|للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية محاسـبين •أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة / محاسبة من جامعة حكومية • خبرة من 5 : 7 سنوات • وأن يكون سبق له العمل لدى محاسب قانونـى • وأن يكون لديه خبرة فى "ُERP system " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063708
اتصل
اتصل
1,000 جنيه