مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبري بالسعودية

مطلوب محاسبيين للعمل لدي شركة مقاولات كبري بالسعودية. -خبرة جيده بمجال المقاولات. -القدرة علي تحمل العمل تحت ضغط. -خبرة من 4-6سنوات. -راتب مجزي+حوافز. -مميزات العمل (سكن +اقامة+تامين طبي +حجز الطيران.) *برجاء ارسال السيرة الذاتية علي الايميل misrelgadida@gmail.com *او الاتصال فون او واتس 01019999335