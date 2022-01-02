مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبري بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب محاسبيين للعمل لدي شركة مقاولات كبري بالسعودية. -خبرة جيده بمجال المقاولات. -القدرة علي تحمل العمل تحت ضغط. -خبرة من 4-6سنوات. -راتب مجزي+حوافز. -مميزات العمل (سكن +اقامة+تامين طبي +حجز الطيران.) *برجاء ارسال السيرة الذاتية علي الايميل misrelgadida@gmail.com *او الاتصال فون او واتس 01019999335
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة مصر الجديدة لالحاق الكوادز المصرية بالخارج
|التليفون:
|01019999335
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3شارع الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي متفرع من شارع مراد بجوار عمر افندي بالجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117792
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30 ريال