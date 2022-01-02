مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبري بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب محاسبيين للعمل لدي شركة مقاولات كبري بالسعودية. -خبرة جيده بمجال المقاولات. -القدرة علي تحمل العمل تحت ضغط. -خبرة من 4-6سنوات. -راتب مجزي+حوافز. -مميزات العمل (سكن +اقامة+تامين طبي +حجز الطيران.) *برجاء ارسال السيرة الذاتية علي الايميل misrelgadida@gmail.com *او الاتصال فون او واتس 01019999335
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة مصر الجديدة لالحاق الكوادز المصرية بالخارج
التليفون: 01019999335

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3شارع الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي متفرع من شارع مراد بجوار عمر افندي بالجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/1/2022
رقم الإعلان: 2117792
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صورة الاعلان: مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبري بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبري بالسعودية

(فرصة عمل)

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مطلوب محاسبين للعمل بكبري شركات المقاولات بالسعودية -الخبرة من 4-6سنوات . -الراتب من 3000/4000ريا.
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مطلوب محاسب عام لمصنع زجاج بالقصيم

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مطلوب محاسب حديث التخرج للعمل بشركه مقاولات بالسعوديه

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6/12/2021
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(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

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العنوان:

الجيزة - مصر

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5/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 7-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب لشركة مياه بابها - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب لشركة مياه بابها

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا محاسب للعمل بكبرى شركات المياه بمدينة أبها ف السعودية خبرة لاتقل عن (10) سنوات وأن يكون س.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

2/12/2021
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