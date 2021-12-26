مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبري بالسعودية

مطلوب محاسبين للعمل بكبري شركات المقاولات بالسعودية -الخبرة من 4-6سنوات . -الراتب من 3000/4000ريال. -المميزات (اقامه+سكن+تامين طبي +حجز الطيران.) المعرفة التامة بكل ما يخص العمل بالمقاولات مع اجادة الكمبيوتر