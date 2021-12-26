مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبري بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب محاسبين للعمل بكبري شركات المقاولات بالسعودية -الخبرة من 4-6سنوات . -الراتب من 3000/4000ريال. -المميزات (اقامه+سكن+تامين طبي +حجز الطيران.) المعرفة التامة بكل ما يخص العمل بالمقاولات مع اجادة الكمبيوتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة مصر الجديدة لالحاق الكوادز المصرية بالخارج
|التليفون:
|01005698998
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3شارع الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي متفرع من شارع مراد بجوار عمر افندي بالجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117564
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30 ريال
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