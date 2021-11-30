مطلوب محاسبين لكبري الفنادق بالرياض

عااااااجل 📢📢📢 فرصه سفر بالرياض ✈️✈️🇸🇦 _مطلوب لكبرى الفنادق لفروعها بالرياض 🏢🇸🇦 📌محاسبين 🤵🏻🤵🏻 #الشروط 📌 (خبره لا تقل عن 3 سنوات في مجال الفنادق) 📌 (لايزيد السن عن 40سنه _ يرجي ارسال السيره الذاتيه وشهادات الخبره علي الايميل التالي او الواتساب مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject 📩True.cv.acc@gmail 📞00201110999023 📞00201123667714