مطلوب محاسبين لكبري الفنادق بالرياض

(فرصة عمل)
|عااااااجل 📢📢📢 فرصه سفر بالرياض ✈️✈️🇸🇦 _مطلوب لكبرى الفنادق لفروعها بالرياض 🏢🇸🇦 📌محاسبين 🤵🏻🤵🏻 #الشروط 📌 (خبره لا تقل عن 3 سنوات في مجال الفنادق) 📌 (لايزيد السن عن 40سنه _ يرجي ارسال السيره الذاتيه وشهادات الخبره علي الايميل التالي او الواتساب مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject 📩True.cv.acc@gmail 📞00201110999023 📞00201123667714
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01110999023
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|# 21ج عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده امام بانوراما اكتوبر- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114835
اتصل
اتصل
2,000 ريال
اتصل
اتصل