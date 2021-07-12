مطلوب محاسبين لشركة تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة تجارية بتبوك بالمملكة العربية السعودية محاسبين خبره لاتقل عن 5 سنوات وعلى ان تكون خبرتهم فى المحاسبة والتكاليف والبرامج المحاسبية ويفضل من سبق له التعامل مع برنامج مفتاح الاعمال Business key ولم يسبق لهم السفر ويشترط إجادة اللغة الانجليزية تحدث وكتابة والسن لا يزيد عن 36 سنة الراتب 3000 ريال + سكن + تأمين +انتقالات برجاء إرسال السير الذاتية ومرفق يها شهادة المؤهل وشهادات الخبرة على الايميل التالى : yanbueldawlea113202@gmail.com أو على الواتس اب 01033519668
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ينبع الدولية
التليفون: 01033519668

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 ش عكاشة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 9/8/2021
رقم الإعلان: 2102136
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب محاسب خبرة - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب خبرة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية محاسب خبرة لا تقل عن 4 سنوات شرط اساسي خريج تجارة انجلش رات.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

12/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب محا سبين حديثى التخرج - في الجيزة مصر

مطلوب محا سبين حديثى التخرج

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة نقليات كبرى بالرياض مطلوب محا سبين حديثى التخرج دفعة 2018 & 2019 مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: رئيس حسابات - في الجيزة مصر

رئيس حسابات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة نقليات كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات خبرة من 4 : 5 سنوات فى نفس الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين حديث التخرج - في الجيزة مصر

مطلوب محاسبين حديث التخرج

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة نقليات كبرى بالرياض مطلوب محا سبين حديثى التخرج دفعة 2018 & 2019 مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: أمين مخزن نقليات - في الجيزة مصر

أمين مخزن نقليات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة نقليات كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية أمين مخزن نقليات خبرة من 4 : 5 سنوات فى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا لمكتب هندسى بالسعودية فى الرياض مديرحساباتخبرة بمكاتب المح - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا لمكتب هندسى بالسعودية فى الرياض مديرحساباتخبرة بمكاتب المح

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا لمكتب هندسى بالسعودية فى الرياض مديرحساباتخبرة بمكاتب المحاسبة والضرائب والمكاتب ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

5/7/2021
صورة الاعلان: رئيس حسابات - في الجيزة مصر

رئيس حسابات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة نقليات كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات خبرة من 4 : 5 سنوات فى نفس الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب محا سبين من دفعة 2016 : 2018 - في الجيزة مصر

مطلوب محا سبين من دفعة 2016 : 2018

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمزرعة كبرى ببيشة مطلوب محا سبين من دفعة 2016 : 2018 أن يكون خريج كلية تجارة جامعات حكومية مهم جدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

سيتم عمل المقابلات الشخصيه مع صاحب المطعم السعودى يوم الأحد الموافق 13-6-2021 فى تمام الساعه الثالثه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير مالي خبرة - في الجيزة مصر

مطلوب مدير مالي خبرة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير مالي خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل بمجمع طبي راقي بمدينة.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,500 ريال

1/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب فنادق للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب فنادق للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه في مدينه الرياض محاسب خبره في الفنادق براتب مميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2021
صورة الاعلان: مسئول/مسئولة مطالبات وتعاقدات مستشفيات - في الجيزة مصر

مسئول/مسئولة مطالبات وتعاقدات مستشفيات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل فورا للكبري المستشفيات بالدقي مسئول / مسئولة مطالبات وتعاقدات من الجنسين ويشترط خبرة ف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager