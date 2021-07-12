مطلوب محاسبين لشركة تجارية بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة تجارية بتبوك بالمملكة العربية السعودية محاسبين خبره لاتقل عن 5 سنوات وعلى ان تكون خبرتهم فى المحاسبة والتكاليف والبرامج المحاسبية ويفضل من سبق له التعامل مع برنامج مفتاح الاعمال Business key ولم يسبق لهم السفر ويشترط إجادة اللغة الانجليزية تحدث وكتابة والسن لا يزيد عن 36 سنة الراتب 3000 ريال + سكن + تأمين +انتقالات برجاء إرسال السير الذاتية ومرفق يها شهادة المؤهل وشهادات الخبرة على الايميل التالى : yanbueldawlea113202@gmail.com أو على الواتس اب 01033519668
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ينبع الدولية
|التليفون:
|01033519668
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|العنوان:
|12 ش عكاشة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102136
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