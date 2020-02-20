مطلوب محاسبين لسلسلة كافيهات بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى سلسلة كافيهات بالسعودية.:- ::{{● محاسب عام ●}}:: - يفضل يكون عمل في مجال الكوفي شوب +لغة E - خبرة تتراوح من 5 : 7 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(محاسب كافيه )::}} eltaef.hr2@gmail.com - 📌{{● الحضور مباشرا بان المقابلات غدا الجمعه . من2 : 4 عصراً.الموافق 21/2/2020 بمقر شركة الطائف للتوظيف بالخارج 77ش سوريا تقاطع ش السودان امام توكيل نيسان للسيارات اقرب محطة مترو البحوث ●}}👉