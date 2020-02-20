مطلوب محاسبين لسلسلة كافيهات بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى سلسلة كافيهات بالسعودية.:- ::{{● محاسب عام ●}}:: - يفضل يكون عمل في مجال الكوفي شوب +لغة E - خبرة تتراوح من 5 : 7 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(محاسب كافيه )::}} eltaef.hr2@gmail.com - 📌{{● الحضور مباشرا بان المقابلات غدا الجمعه . من2 : 4 عصراً.الموافق 21/2/2020 بمقر شركة الطائف للتوظيف بالخارج 77ش سوريا تقاطع ش السودان امام توكيل نيسان للسيارات اقرب محطة مترو البحوث ●}}👉
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053562
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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11 ريال