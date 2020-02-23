مطلوب محاسبين عام لمصنع دهانات لجيزان

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع الدهانات - بالسعوديه - جيزان:- مطلوب فوراً:- ::{{● محاسب عام ●}}:: - خبره تترواح من 3 : 7 سنوات a.hr@eltaef.com - 📌{{● الحضور مباشرا بان المقابلات يوم الاربعاء. الموافق 26/2/2020 من الساعه 10 ص - 1 ظ بمقر شركة الطائف للتوظيف بالخارج 77ش سوريا تقاطع ش السودان امام توكيل نيسان للسيارات اقرب محطة مترو البحوث ●}}👉 📣🧐🔘 ـ المناسب للوظيفة. يمكنه الحضور في موعد المقابلات مباشرة.بدون اتصال بشرط توافر الشروط الموضحة و احضار السيرة الذاتية . للاستف